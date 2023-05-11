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В Энергоатоме рассказали, сколько людей осталось в Энергодаре

11 мая 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Энергоатоме рассказали, сколько людей осталось в Энергодаре
Российский военный на территории ЗАЭС. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на оккупацию и зверства россиян в Энергодаре, остаются люди, в том числе работники "Энергоатома". В настоящее время в городе находится 6500 человек.

Об этом сообщил глава ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона.

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"В Энергодаре сейчас находится 6500 человек. Люди находятся на оккупированной территории, они все по домам сегодня", — сказал Котин.

Он добавил, что этим людям продолжают платить заработную плату, потому что они фактически открыто подтверждают свою верность Украине.

Напомним, 16 апреля в школах и садах временно оккупированного Энергодара россияне начали так называемую эвакуацию детей в Крым. Вывозили детей на станционных автобусах, которым персонал ЗАЭС добирается на работу.

Кроме Энергодара оккупанты эвакуируют взрослых и детей из Бердянска и других прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

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