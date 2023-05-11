Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Енергоатомі розповіли, скільки людей залишилось в Енергодарі arrow

В Енергоатомі розповіли, скільки людей залишилось в Енергодарі

11 травня 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Енергоатомі розповіли, скільки людей залишилось в Енергодарі
Російський військовий біля ЗАЕС. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри окупацію та звірства росіян в Енергодарі залишаються люди, зокрема працівники "Енергоатому". Наразі в місті перебуває 6 500 людей.

Про це повідомив очільник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Скільки людей залишилося в Енергодарі

"В Енергодарі зараз перебуває 6500 людей. Люди знаходяться на окупованій території, вони усі по домівках сьогодні", — сказав Котін. 

Він додав, що цим людям продовжують платити заробітну платню, тому що вони фактично відкрито підтверджують свою вірність Україні. 

Нагадаємо, 16 квітня у школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара росіяни почали так звану евакуацію дітей до Криму. Вивозили дітей на станційних автобусах, яким персонал ЗАЕС добирається на роботу.

Окрім Енергодара окупанти евакуюють дорослих та дітей з Бердянська та інших прифронтових населених пунктів Запорозької області. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB