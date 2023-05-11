В Енергоатомі розповіли, скільки людей залишилось в Енергодарі

Російський військовий біля ЗАЕС. Фото: Reuters

Попри окупацію та звірства росіян в Енергодарі залишаються люди, зокрема працівники "Енергоатому". Наразі в місті перебуває 6 500 людей.

Про це повідомив очільник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону.

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"В Енергодарі зараз перебуває 6500 людей. Люди знаходяться на окупованій території, вони усі по домівках сьогодні", — сказав Котін.

Він додав, що цим людям продовжують платити заробітну платню, тому що вони фактично відкрито підтверджують свою вірність Україні.

Нагадаємо, 16 квітня у школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара росіяни почали так звану евакуацію дітей до Криму. Вивозили дітей на станційних автобусах, яким персонал ЗАЕС добирається на роботу.

Окрім Енергодара окупанти евакуюють дорослих та дітей з Бердянська та інших прифронтових населених пунктів Запорозької області.