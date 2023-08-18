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В Энергодаре произошел взрыв в здании оккупационной "милиции", — Федеоров

18 августа 2023 17:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Энергодаре произошел взрыв в здании оккупационной "милиции", — Федеоров
Здание в Энергодаре, где произошел взрыв. Фото: Иван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Энергодаре произошел мощный взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". По предварительной информации, в том же помещении могла находиться застенка, где держат гражданских пленных.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как говорит Федоров, российские оккупанты жаловались на то, что взрыв будто бы произошел в жилом доме.

"Так называемая "народная милиция" пока оккупированного Энергодара не присмотрела за техникой безопасности. Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17", — подчеркивает мэр Мелитополя.

Известно, что до полномасштабного вторжения в этом здание находилось отделение полиции. Но после помещение захватили враждебные оккупационные власти и разместили там "народную милицию".

По предварительной информации, в этом же помещении могла находиться застенка для гражданских украинских пленных.

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Фото до 2022 года
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Фото 18.08.2023

Напомним, согласно оценке разведки США, украинские силы не достигнут Мелитополя в этом году. Если этот прогноз окажется верным, это означает, что Киев не выполнит главную задачу контрнаступления — разрезание сухопутного коридора России в Крым.

Добавим, что оккупанты укрепляют линии обороны в глубоком тылу на Запорожье.

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