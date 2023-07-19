ВСУ продвинулись и имеют успех на двух направлениях, — Генштаб

Украинский военный с флагом Украины. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта и выбивают российских оккупантов. В частности на Донецком, где ВСУ продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

Об этом сообщает спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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Донецкое направление

По словам Ковалева, на направлениях Большая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское Силы обороны продвинулись и имели успех, а также закрепились на достигнутых рубежах.

"ВСУ наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — добавляет Ковалев.

Сообщение об успехах ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ночью 19 июля российские террористы совершили очередную массированную атаку по Украине. Благодаря успешной работе Воздушных сил было сбито 37 воздушных целей.

За прошедшие сутки, 18 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 400 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику, среди которой танки и средства ПВО.