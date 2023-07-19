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Втрати росіян на 19 липня: статистика Генштабу

19 липня 2023 09:00
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати росіян на 19 липня: статистика Генштабу
ЗСУ б'ють з ракетних систем по окупантах. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу, 18 липня, Сили оборони України ліквідували понад 400 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку, серед якої танки та засоби ППО. 

Про це повідомляє Генштаб

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За 18 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 470 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили 4 танки, 8 бронемашин, 31 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 46 безпілотників, 6 крилатих ракет, 19 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спеціальної техніки. 

Втрати армії РФ від за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 239480 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків — 4123 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин —  8059 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 4573 (+31) од.;
  • РСЗВ — 689 (+0) од.;
  • засобів ППО — 430 (+2) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3885 (+46) од.;
  • крилатих ракет — 1279 (+6) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7105 (+19) од.;
  • спеціальної техніки — 683 (+6) од.
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Втрати російської армії на 17 липня 2023 року
Фото: Генштаб ЗСУ

Додамо, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські захисники успішно закріплюються на досягнутих рубежах та нищать ворога.

Додамо, в Україні триває контрнаступальна операція ЗСУ. Однак через тотальне замінування темп звільнення територій від російський загарбників знизився. 

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