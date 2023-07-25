В Генштабе рассказали о значительных успехах ВСУ на востоке и юге страны

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Фото: прессслужба Генштаба

ВСУ выбили российских оккупантов с позиций вблизи Авдеевки на Бахмутском направлении. В настоящее время украинские военные наступают севернее и южнее Бахмута.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", — отметил он.

Также армия РФ без успеха наступала в районах, которые находятся северо-западнее Орехово-Василовки. Аналогичная ситуация с наступлением РФ "южнее Ивановского и западнее Клещиевки".

Южный фронт

По словам Ковалева, ВСУ успешно закрепились на достигнутых рубежах на Старомайорском направлении южного фронта.

В то же время представитель добавил, что враг продолжает мощно обороняться, перемещает свои подразделения и применяет запасы.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану. Он назвал причины, почему так происходит.