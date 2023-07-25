В Генштабе рассказали о значительных успехах ВСУ на востоке и юге страны
ВСУ выбили российских оккупантов с позиций вблизи Авдеевки на Бахмутском направлении. В настоящее время украинские военные наступают севернее и южнее Бахмута.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Ситуация на востоке
"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", — отметил он.
Также армия РФ без успеха наступала в районах, которые находятся северо-западнее Орехово-Василовки. Аналогичная ситуация с наступлением РФ "южнее Ивановского и западнее Клещиевки".
Южный фронт
По словам Ковалева, ВСУ успешно закрепились на достигнутых рубежах на Старомайорском направлении южного фронта.
В то же время представитель добавил, что враг продолжает мощно обороняться, перемещает свои подразделения и применяет запасы.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану. Он назвал причины, почему так происходит.