В ГУР объяснили, почему не сбылся прогноз Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Униан

Представители разведки, в частности, генерал и руководитель ГУР Кирилл Буданов говорят, что нужно и когда нужно с определенной целью. К тому же есть много влияющих факторов. В частности, враг не сидит и не ждет, когда по календарю и по графику Украина освободит Крым.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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Напомним, глава ГУР Буданов неоднократно анонсировал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны – в начале лета 2023 года.

"Комментируя цитаты представителей разведки, в частности, генерала Буданова, здесь говорится то, что нужно и когда нужно с определенной целью. Все будет хорошо, Крым обязательно будет украинским", — сказал Юсов.

Он также отметил, что сценарии и аналитика озвучиваются, опираясь на определенные данные и находясь в определенной ситуации. И она не имеет односторонних действий. Есть много влияющих факторов.

Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

"Враг же не сидит и не ждет, когда по календарю и по графику Украина освободит Крым. Он хорошо подготовился к боевым действиям. Также влияют темпы поставок вооружения от наших партнеров и союзников", — отметил Юсов.

Спикер ГУР также напомнил, что задача Украины не любой ценой и под календарь продвинуться вперед, а по-максимуму сохранить жизнь наших солдат.

"Продвижение уже есть, и Украина обязательно выйдет на границы 1991 года. Это будет достигнуто не только военным путем. Уже проходят геополитические процессы и внутренние процессы на территории РФ", — подытожил Юсов.

Напомним, ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.

По данным источников Новини.LIVE, атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля совершила Служба Безопасности Украины (СБУ) совместно с Военно-Морскими силами (ВМС) с помощью надводных морских дронов. Данную спецоперацию готовили долгое время.