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В ГУР показали, как уничтожают российскую технику в Харьковской области — эффектное видео

14 мая 2024 12:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бойцы ГУР уничтожили российскую технику в Харьковской области — видео
Уничтожение техники противника. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бойцы ГУР продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области. В результате успешных ударов FPV-дронов была уничтожена бронетехника, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М", пушка Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-М".

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в Telegram во вторник, 14 мая.

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В Харьковской области военные ГУР провели серию успешных ударов по российским оккупантам и их технике.

Разведчики обнаружили и сожгли российскую бронетехнику, ЗРК "Стрела-10М", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс разведки "Муром-М". В ГУР подчеркнули, что эта успешная операция стала возможной благодаря упорной и плодотворной работе пилотов FPV-дронов украинской разведки.

Удары по вражеским военным целям были зафиксированы на видео с дронов.

Напомним, 13 мая военные 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

В тот же день стало известно, что военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отразили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.

Ранее мы показали кадры, как бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

российские войска
военная техника
оккупанты
война в Украине
ГУР

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