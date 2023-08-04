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В ISW назвали направления, на которых наступали и продвинулись ВСУ

4 августа 2023 07:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ наступали на трех направлениях и продвинулись вперед, — ISW
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вчера, 3 августа, Силы обороны Украины продолжали наступление как минимум на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижения вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Об этом говорится в материале от Института изучения войны ISW.

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Наступление ВСУ

По словам Генштаба ВСУ, украинские военные продолжали наступательные действия в Бердянском (в районе границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (на запад Запорожской области) направлениях. Также некоторые чиновники утверждали, что защитники продолжали наступление на Бахмутском направлении.

Как заявил полковник Николай Уршалович, ВСУ удалось продвинуться на 650 метров в тыл врага и пройти вдоль фронтовой линии на 1,5 км.

К тому же в информационном пространстве РФ распространяется информация, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Никольского, что находится на западе Донецкой области.

Что усложняет наступление

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление ВСУ не имеет ограниченного срока и графика.

Он добавил, что российские оборонительные рубежи вдоль фронта сильно заминированы. На некоторых участках обнаруживается по три, четыре или пять мин на квадратный метр. Это существенно усложняет продвижение.

Напомним, за последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, которые испытывают проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать назад.

Добавим, что бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

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