В ISW назвали причину, почему оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты на востоке Украины используют небольшие группы для совершения нападений. Враг страдает от проблем с моральным духом, поэтому атаки России вряд ли достигнут кульминации в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Моральное состояние оккупантов

Спикер Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук заявил, что в последнее время российские захватчики на востоке Украины не используют большие подразделения для проведения штурмов, а вместо этого — группы, разделенные на два отряда, усиленные бронетехникой, для проведения наземных атак.

По его словам, оккупанты также используют небольшие транспортные средства без защиты, чтобы быстро приблизиться к украинским позициям и создать условия для следующей российской пехотной группы для обеспечения этих позиций.

Музычук отметил, что украинские беспилотники уничтожили около 70 процентов российской бронетехники на прошлой неделе.

Пресс-офицер украинской 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников также заявил, что российские силы на Бахмутском направлении не проводят наземные атаки батальонного уровня, поскольку украинские беспилотники быстро обнаруживают их.

По его словам, захватчики на Бахмутском направлении страдают от низкого морального духа, а также используют заградительные отряды для предотвращения отступления своих солдат.

"Ранее российские войска использовали массовые лобовые атаки во главе с пехотой при захвате Бахмута и в начале попыток захвата Авдеевки, но в последнее время российские войска, похоже, перешли к использованию меньших пехотных групп для проведения наземных атак", — говорится в отчете.

Источники РФ недавно сообщали, что российские оккупанты страдают от истощения и нехватки ротаций, однако они вынуждены продолжать воевать на новых линиях к западу от Авдеевки.

Аналитики отметили, что раньше и не всегда точно оценивали, как низкий моральный дух и истощение российских войск влияют на перспективы российских наступательных операций, однако нынешняя нехватка материальных средств в Украине может осложнить бойцам ВСУ защиту.

"ISW продолжает оценивать, что возможности России использовать уязвимые места Украины будут расширяться, поскольку нехватка материальных средств в Украине будет сохраняться", — говорится в отчете.

Напомним, пока нет никаких реальных признаков, свидетельствующих о подготовке российскими оккупантами нового наступления на Киев или Харьков. Со стороны Беларуси украинская граница серьезно усилена, и ни на территории российского сателлита, ни в российских регионах, соседствующих с Харьковщиной, незаметно подразделений, которые бы готовились к наступлению.

Также российские оккупанты пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, в армию враг начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.