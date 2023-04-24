В ISW оценили возможности Украины для контрнаступления

Украинские военные на передовой в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.

Об этом идет речь в специальном выпуске американского Института изучения войны (ISW).

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"Эта задача сложнее и больше, чем любые наступательные усилия Украины до сих пор (как сообщается, четыре украинских бригады были привлечены в контрнаступлении в Харькове, например)", — отметили аналитики.

Они предполагают, что Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров различных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра, а также достаточное количество всех видов боеприпасов, включая артиллерию, и что Украина сможет проводить длительные высокоточные удары на дальности с HIMARS и других подобных систем, поддерживающие маневровые операции, как это делалось раньше.

Кроме того, предполагается, что у украинских сил будут средства разминирования и установки мостов, необходимые для относительно быстрого продвижения через подготовленные оборонные позиции.

"ISW не видит оснований ставить под сомнение какое-либо из этих предположений, учитывая интенсивность, с которой Украина, как сообщается, готовилась к этой операции, и время, которое потребовалось для этого, а также оборудование, которое, доставлено украинским силам западными странами", — говорится в отчете Института.

Аналитики ISW оценивают, что российские силы сейчас действуют на семи направлениях: Купянск; Луганская область; Бахмут; Авдеевка — Донецк; западный Донецк/восточное Запорожье; западное Запорожье; Херсонская область.

В то же время, как отмечается, российские войска ведут активные наступательные действия, по меньшей мере, на пяти из этих направлений (Купянск, Луганск, Бахмут, город Авдеевка-Донецк и западный Донецк/восточное Запорожье) и преимущественно ведут оборонные операции на западных направлениях Запорожской области и Херсонской области.

В Институте отмечают, что силы, участвующие сейчас как в наступательных, так и в оборонных операциях в Украине, являются как регулярными, так и нерегулярными. Численность большинства из них неполна из-за потерь, понесенных во время предыдущих этапов войны.

Напомним, ранее в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь оно охватывает целый комплекс уже начавшихся мер.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.