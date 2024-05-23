Наступление РФ в Харьковской области — почему оккупанты активизировались раньше, чем планировали

В ISW объяснили, почему оккупанты пошли в наступление ранее запланированной даты
Российские оккупанты начали новое наступление в Украине раньше, чем планировали. Активизация врага связана с восстановлением помощи от Соединенных Штатов Америки для Киева.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Наступление РФ в Украине
Армия противника приступила к ограниченным наступательным операциям вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области 10 мая.
Вероятно, оккупантам пришлось начать наступление раньше, чем планировалось, из-за возобновления помощи по безопасности со стороны США. Однако войска РФ привлекли ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.
В ISW отметили, что уже 14 мая темпы наступательных операций захватчиков на севере Харьковской области начали замедляться. Возможно, в настоящее время оккупанты придают приоритет созданию "буферной зоны" на международной границе, а не более глубокому вторжению в Харьковскую область.
По словам аналитиков, РФ начала наступление вдоль харьковской границы, имея целью отвлечь украинские силы, чтобы позволить российское наступление в других районах восточной Украины. К тому же захватчики хотят продвинуться в пределах эффективной дальности стрельбы артиллерии по городу Харьков.
Напомним, российские войска значительно активизировали боевые действия в Харьковской области. По данным ISW, противник, вероятно, задействует в атаках африканских наемников. Украинские силы обороны удерживают наступление российских оккупантов в Харьковской области.
Также у россиян были амбициозные планы, предполагавшие окружение Харькова и удар на Купянск. В течение 72 часов с начала атаки россияне должны были продвинуться в село Борщевая, угрожая областному центру обстрелами ствольной артиллерией.
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