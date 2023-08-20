В ISW объяснили значение контрнаступления ВСУ на западе Запорожской области

Украинские военные. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвигаются на рубеже Авдеевка — Донецк, а также на западе Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показали, что украинские военные продвинулись к северу от Работино на западе Запорожской области.

В пятницу, 18 августа, анонимные официальные лица США заявили, что Силы обороны Украины имеют успехи в направлении Токмака на западе Запорожской области. По их словам, бойцы ВСУ разминировали российское минное поле к северу от населенного пункта. В ISW подчеркнули, что официальные лица, вероятно, подразумевают недавние украинские наступления к северу и востоку от Работино, расположенного примерно 23 км к северо-востоку от Токмака.

"Ранее ISW оценивало, что последние украинские наступления вблизи небольших населенных пунктов в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных линий", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрым достижениям ВСУ.

Напомним, продолжаются 543-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также мы писали, что за последнюю неделю украинские военные продолжили контрнаступление на юге. Им удалось продвинуться вперед.