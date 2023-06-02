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В ISW объяснили значение реакции российской общественности на рейды в Белгороде

2 июня 2023 07:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ISW объяснили значение реакции российской общественности на рейды в Белгороде
Российские войска. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ответ российского правительства на рейд "РДК" в Белгородской области России указывает на увеличение напряжения в российской информационной сфере и среди общественности. Наблюдения Путина и определение ситуации на границе как "попытки вторжения" указывают на возможную стратегию Кремля использовать эти события для поддержания внутренней поддержки в долгосрочной войне, представляя войну в Украине как экзистенциальную угрозу.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Так, администрация Белгородской области сообщила о переброске 200 детей в Пензенскую область, и в планах на 3 июня — эвакуация ещё 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

Многие из российских блогеров воспользовались ситуацией в Белгородской области для высказывания критики в адрес российского лидерства. В то же время другие выдвинули предположение, что эти спорадические рейды могут быть предзнаменованием украинских контрударов.

Террорист Игорь Гиркин говорит, что увеличение активности в России связано с истощением резервов российской армии в 2022 году, непригодностью российской экономики для военных нужд и отказом Кремля ввести военное положение. По его мнению, эти неудачи дали Украине возможность оценить слабость России и смелость проводить операции на российской территории.

Гиркин предполагает, что Кремль будет реагировать с опозданием на возможные украинские операции в России, и к тому времени общественная поддержка руководства России ослабеет. 

Напомним, что 1 июня, в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Добавим, недавно российская сторона в очередной раз заявила об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц

 

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