В ISW пояснили значення реакції російської громадськості на рейди у Бєлгороді

Російські війська. Фото: росЗМІ

Відповідь російського уряду на рейд "РДК" у Бєлгородській області Росії вказує на збільшення напруги у російській інформаційній сфері та серед громадськості. Спостереження Путіна та визначення ситуації на кордоні як "спроби вторгнення" вказують на можливу стратегію Кремля використовувати ці події для збільшення внутрішньої підтримки у довгостроковій війні, представляючи війну в Україні як екзистенційну загрозу.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Рейди у Бєлгородській області

Так, адміністрація Бєлгородської області повідомила про перекидання 200 дітей до Пензенської області, і в планах на 3 червня — евакуація ще 600 дітей до Калузької та Ярославської області.

Багато російських блогерів скористалися ситуацією в Бєлгородській області для висловлювання критики на адресу російського лідерства. Водночас інші висунули припущення, що ці спорадичні рейди можуть бути ознакою українських контрударів.

Терорист Ігор Гіркін каже, що збільшення активності в Росії пов'язане зі виснаженням резервів російської армії у 2022 році, непридатністю російської економіки для військових потреб та відмовою Кремля запровадити воєнний стан. На його думку, ці невдачі дали Україні можливість оцінити слабкість Росії та сміливість проводити операції на російській території.

Гіркін припускає, що Кремль реагуватиме із запізненням на можливі українські операції в Росії, і на той час громадська підтримка керівництва Росії послабшає.

Нагадаємо, що 1 червня в Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.

Також у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурулєв закликав бомбити місто Шебекіно у Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Додамо, нещодавно російська сторона вкотре заявила про обстріл міста Шебекіно . Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.