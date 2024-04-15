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В ISW проанализировали, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15 апреля 2024 09:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ISW проанализировали, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая
Русские военные. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска вряд ли смогут захватить Часов Яр на Донетчине ко Дню Победы 9 мая. Однако РФ, пользуясь нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны в ВСУ, не будет оставлять попыток оккупировать населенный пункт.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Как рассказали в ISW, армия РФ пока достигла лишь восточной части района близ Часового Яра. Говорят, российское военное командование убеждено, что оккупантам по силам захватить населенный пункт более быстрыми темпами, чем Бахмут или Авдеевку.

"Однако российское командование постоянно ставит нереалистичные цели по поводу продвижения россиян, и российский милблогер выразил надежду, что российские силы смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Временного Яра до 9 мая", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам аналитиков, россияне пытаются воспользоваться критической нехваткой артиллерии и ПВО в ВСУ. Поэтому, в общем, смогут продвинуться быстрее, чем в предыдущих случаях.

"Российское военное командование, вероятно, будет продолжать усилия против Часового Яра, пока усилия не достигнут кульминации", — говорят в ISW.

Напомним, по состоянию на данный момент ситуация в районе города Часов Яр остается сложной, но контролируемой. Российские захватчики не раз пытались прорвать украинскую оборону в этом районе.

В то же время аналитики ISW объяснили, почему захват Часового Яра не поможет россиянам.

война
ВСУ
россияне
Донецкая область
оккупанты
Кремль
война в Украине
Александр Сырский
наступление

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