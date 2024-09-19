Удары по складам боеприпасов в РФ — в ISW проанализировали последствия

Взрывы на складе боеприпасов в Торопце, РФ. Фото: скриншот

Если Украина продолжит наносить удары по российским логистическим объектам в тылу на территории РФ, это приведет к более широкому оперативному давлению на оккупационную армию. Уничтожение запасов боеприпасов и логистических объектов подрывает возможность России бить по Украине на большие расстояния.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в четверг, 19 сентября.

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По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), летом 2022 года украинские войска осуществили серию ударов HIMARS по российским военным складам на временно оккупированной территории Украины, что заставило российские войска рассредоточить склады боеприпасов и снизило эффективность российской логистики на то время. Повторные удары по складам боеприпасов на территории РФ, которые вызывают подобные удару в Торопце убытки, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики.

Аналитики ISW предполагают, что в росармии не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения в России.

"Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие потенциала Украины бить на большие расстояния может позволить украинским войскам более эффективно использовать такие российские уязвимости", — говорится в отчете.

В июле 2024 года украинские войска нанесли удар по еще одному российскому складу боеприпасов вблизи Сергеевки (Воронежская область) и дальнейшие украинские удары по российским складам боеприпасов и ракет также могут уничтожить значительную часть российских материальных запасов.

В ISW считают, что украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании для ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России.