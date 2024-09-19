Удари по складах боєприпасів в РФ — в ISW проаналізували наслідки

Вибухи на складі боєприпасів у Торопці, РФ. Фото: скриншот

Якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських логістичних об'єктах в тилу на території РФ, це призведе до ширшого оперативного тиску на окупаційну армію. Знищення запасів боєприпасів та логістичних об'єктів підриває спроможність Росії бити по Україні на великі відстані.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 19 вересня.

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Вплив ударів по складах в Росії на ситуацію на фронті

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), влітку 2022 року українські війська здійснили серію ударів HIMARS по російських військових складах на тимчасово окупованій території Україні, що змусило російські війська розосередити склади боєприпасів і знизило ефективність російської логістики на той час. Повторні удари по складах боєприпасів на території РФ, які спричиняють подібні до удару в Торопці збитки, можуть змусити російське військове командування прийняти аналогічне рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики.

Аналітики ISW припускають, що в росармії не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення в Росії.

"Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток потенціалу України бити на великі відстані може дозволити українським військам більш ефективно використовувати такі російські вразливості", — йдеться у звіті.

У липні 2024 року українські війська завдали удару по ще одному російському складу боєприпасів поблизу Сергіївки (Воронезька область) і подальші українські удари по російських складах боєприпасів і ракет також можуть знищити значну частину російських матеріальних запасів.

У ISW вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення масштабної кампанії для ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії.