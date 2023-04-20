В ISW рассказали, почему россияне активно используют "Шахеды"

Дрон-камикадзе типа Shahed. Фото: REUTERS/Roman Petushkov

Российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В ночь с 18 на 19 апреля российские войска запустили 12 беспилотников Shahed 131/136 над югом Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых украинская противовоздушная оборона сбила. Вчера, 19 апреля, начальник пресс-центра Объединенных сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что удар Shahed был намеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что российские милблогеры недавно обсуждали важность нацеливания на украинские средства ПВО перед любыми потенциальными украинскими контрнаступлениями, и удары Shahed, вероятно, были частично направлены на создание условий для этого. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия использовала почти весь свой стратегический ракетный арсенал с 11 сентября 2022 года, и что украинские войска сбили 750 из 850 ракет, которые оккупанты выпустили в сторону Украины за этот период.

"Игнат отметил, что российские войска перешли на более дешевые и менее дальнобойные варианты, такие как управляемые авиационные бомбы, и сняли с хранения на реставрацию ракеты типа Х-50. Игнат, вероятно, имел в виду крылатые ракеты воздушного базирования советских времен Х-55, поскольку Россия планирует начать производство новых крылатых ракет Х-50 летом 2023 года", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что Россия возможно снимает с хранения крылатые ракеты Х-55, чтобы переоборудовать их для дальнейших ударов по Украине.

Напомним, подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ сбили 10 из 11 "шахедов" противника, атаковавших Украину в ночь на четверг, 20 апреля.

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