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В ISW рассказали, почему россияне пытаются показать контрнаступление ВСУ неудачным

30 июля 2023 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW рассказали, почему россияне пытаются показать контрнаступление ВСУ неудачным
Украинские военные и самоходная гаубица. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Провоенное пространство РФ присоединилось к распространению нарративов Кремля о якобы неудачном контрнаступлении ВСУ. Россияне преувеличивают украинские потери, называя это "провалом".

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW рассказали, что так называемое российское провоенное ультранационалистическое информационное пространство объединяются вокруг нарративных усилий Кремля, направленных на то, чтобы представить украинское контрнаступление как провал, преувеличивая украинские потери. Россияне занижают свои потери и вызовы.

Известные милблогеры РФ все чаще представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных атак вдоль всей линии фронта.

"Российские милблогеры широко распространили видеозапись от 29 июля, утверждая, что на ней видно, как один российский танк разгромил целую украинскую роту бронетехники, будто это событие произошло недавно, но на самом деле видеозапись датирована 7 июня, и на ней видно, как российские артиллерийские подразделения наносят удар по украинской колонне", — говорится в сообщении.

Аналитики заявили, что ранее РФ уже распространяла старые видеозаписи в поддержку утверждений о том, что украинские войска несут значительные потери бронетехники. ISW сообщает, что российские ресурсы намеренно увеличивают количество видеозаписей, чтобы поддержать кремлевскую версию событий.

"Президент России Владимир Путин недавно заявил, что украинские войска потеряли 39 бронемашин за несколько дней боев на западе Запорожской области, что стало заметным перегибом в его преувеличении украинских потерь во время украинского контрнаступления", — отмечают аналитики.

Ранее Институт изучения войны уже рассказывал, что Кремль меняет свою политику по освещению войны, чтобы приуменьшить возможности успешного контрнаступления ВСУ и продвигать себя как "руководителя" военных действий.

Напомним, 29 июля Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден.

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