В ISW рассказали, на каком участке фронта ВСУ добились новых успехов

Украинские военнослужащие едут на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинские военные продолжили наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области и преуспели на обоих участках фронта.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте также:

Новые успехи ВСУ на фронте

Новые геолокационные кадры свидетельствуют о дальнейшем продвижении украинских войск северо-западнее Вербового (Запорожская область).

Российские милблогеры тоже утверждали, что украинские силы продолжили продвижение в этом районе, а другие утверждали, что украинские войска временно продвинулись к северо-западной окраине Вербового 6 сентября, что, вероятно, указывает на дальнейшее недавнее продвижение украинцев к северо-западу от населенного пункта.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

А на спутниковых снимках от 6 сентября видны горящие листья в полосе деревьев примерно в километре северо-западнее Вербового. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что российские войска ведут огонь по украинским военным, ведущим наступательные действия в этом районе.

Новые геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов к северо-западу от Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). В свою очередь Генштаб сообщил, что украинские силы добились неизвестных успехов к югу от Бахмута и вблизи Работино и Вербового на западе Запорожской области.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов российских оккупантов. Враг остается без вооружения. Так, военные 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили состав боеприпасов противника.

Также мы писали, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.