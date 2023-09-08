В ISW розповіли, на якій ділянці фронту ЗСУ досягли нових успіхів

Українські військовослужбовці керують САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Українські військові продовжили наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули певні успіхи на обох ділянках фронту.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Нові геолокаційні кадри свідчать про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового (Запорізька область).

Російські мілблогери теж стверджували, що українські сили продовжили просування в цьому районі, а інші стверджували, що українські війська тимчасово просунулися до північно-західної околиці Вербового 6 вересня, що, ймовірно, вказує на подальше недавнє просування українців на північний захід від населеного пункту.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

А на супутникових знімках від 6 вересня видно палаюче листя в смузі дерев приблизно за кілометр на північний захід від Вербового. Аналітики вважають, що це свідчить про те, що російські війська ведуть вогонь по українських військових, які ведуть наступальні дії в цьому районі.

Нові геолокаційні кадри, які опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Своєю чергою Генштаб повідомив, що українські сили досягли невідомих успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати склади боєприпасів російських окупантів. Ворог залишається без озброєння. Так, військові 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищили склад боєприпасів противника.

Також ми писали, що бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.