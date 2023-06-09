В ISW рассказали, на каких направлениях ВСУ начали контрнаступление
Украинские военные провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Активные действия ВСУ начались с 4 июня.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Контрнаступление ВСУ
Украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.
Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.
"К тому же украинские военные совершили атаку на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, но, похоже, не добились успехов в рамках этой атаки по состоянию на момент публикации", — говорится в сообщении.
В отчете ISW говорится, что российские войска, вероятно, защищались от атаки на Запорожском направлении и восстановили свои начальные позиции.
Аналитики добавили, что 8 июня украинские войска потеряли транспортные средства, предоставленные Западом.
"Во время любых наступательных операций украинские силы несут потери, в том числе как западной, так и советской техники. Западная техника не является более устойчивой к повреждениям, чем та техника, которую украинцы используют и теряют с февраля 2022 года. Потеря техники — в том числе западной — в начале контрнаступления не является показателем будущего прогресса контрнаступления Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.
Также мы писали, что глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сделал заявление о контрнаступлении украинских войск. По его словам, активные действия ВСУ начнутся вне зависимости от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.