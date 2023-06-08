У Міноборони Литви зробили важливу заяву щодо контрнаступу ЗСУ
Очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зробив заяву щодо контрнаступу українських військ. За його словами, активні дії ЗСУ розпочнуться незалежно від підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.
Про це Арвідас Анушаускас написав у Twitter.
Контрнаступ ЗСУ
"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", — наголосив Анушаускас.
За його словами, через тиждень на зустрічі у форматі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами.
Нагадаємо, на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.
Також ми писали, Маляр заявила, що підрив дамби Каховської ГЕС є ще одним інструментом війни РФ проти України і він був запланованим. Російські військові чекали "найбільш вдалого" моменту, щоб вчинити цю катастрофу.
Додамо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.