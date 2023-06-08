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У Міноборони Литви зробили важливу заяву щодо контрнаступу ЗСУ

8 червня 2023 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони Литви зробили важливу заяву щодо контрнаступу ЗСУ
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: tv3
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зробив заяву щодо контрнаступу українських військ. За його словами, активні дії ЗСУ розпочнуться незалежно від підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це Арвідас Анушаускас написав у Twitter.

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"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", — наголосив Анушаускас.

За його словами, через тиждень на зустрічі у форматі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами.

Минобороны Литвы
Допис Анушаускаса в Twitter. Фото: скриншот

Нагадаємо, на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.

Також ми писали, Маляр заявила, що підрив дамби Каховської ГЕС є ще одним інструментом війни РФ проти України і він був запланованим. Російські військові чекали "найбільш вдалого" моменту, щоб вчинити цю катастрофу. 

Додамо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.

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