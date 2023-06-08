У Міноборони Литви зробили важливу заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: tv3

Очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зробив заяву щодо контрнаступу українських військ. За його словами, активні дії ЗСУ розпочнуться незалежно від підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це Арвідас Анушаускас написав у Twitter.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", — наголосив Анушаускас.

За його словами, через тиждень на зустрічі у форматі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами.

Допис Анушаускаса в Twitter. Фото: скриншот

Нагадаємо, на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.

Також ми писали, Маляр заявила, що підрив дамби Каховської ГЕС є ще одним інструментом війни РФ проти України і він був запланованим. Російські військові чекали "найбільш вдалого" моменту, щоб вчинити цю катастрофу.

Додамо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.