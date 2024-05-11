В ISW рассказали, зачем россияне разворачивают войска на Харьковщине
Российские военные действия вдоль границы в Харьковской области, вероятно, направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.
Об этом сообщил Институт изучения войны в пятницу, 10 мая.
Наступление оккупантов на Харьковщину
В ISW заявили, что российская армия начала наступление севернее Харьковской области 10 мая, достигнув значительных тактических успехов.
Сейчас российские силы развернули две ограниченные операции: одну севернее Харькова до Липцев и другую северо-восточнее Харькова возле Волчанска. Украинское Министерство обороны сообщило о попытках российских бронетанковых штурмовых групп прорвать оборону под Волчанском, но украинские силы отразили атаки. По данным NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) от 10 мая, в населенных пунктах Стрелечья, Красне, Пыльная и Борисовка произошли ожесточенные бои.
Reuters сообщало, что по словам высокопоставленного украинского военного источника, российская армия совершила прорыв на один километр в районе Волчанска. Также, Институт изучения войны отмечает движение русских войск в сторону Волчанская, однако отсутствие полной информации не позволяет точно оценить ситуацию на поле боя в этой местности.
Вероятно, российские военные используют свои позиции на севере Харьковской области для активизации наступательных действий, которые могут оттолкнуть украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в направлении Харькова. Однако ISW подчеркнуло, что в нынешние ограниченные действия российской армии не свидетельствуют о планах большого наступления, направленной на окружение и захват Харькова.
Напомним, аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов.
Ранее в ISW заявили, что РФ планирует возмещать потери военной техники запасами СССР.
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