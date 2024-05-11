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В ISW рассказали, зачем россияне разворачивают войска на Харьковщине

11 мая 2024 07:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ISW рассказали, зачем россияне разворачивают войска на Харьковщине
Российские военные. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские военные действия вдоль границы в Харьковской области, вероятно, направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.

Об этом сообщил Институт изучения войны в пятницу, 10 мая.

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Наступление оккупантов на Харьковщину

В ISW заявили, что российская армия начала наступление севернее Харьковской области 10 мая, достигнув значительных тактических успехов.

Сейчас российские силы развернули две ограниченные операции: одну севернее Харькова до Липцев и другую северо-восточнее Харькова возле Волчанска. Украинское Министерство обороны сообщило о попытках российских бронетанковых штурмовых групп прорвать оборону под Волчанском, но украинские силы отразили атаки. По данным NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) от 10 мая, в населенных пунктах Стрелечья, Красне, Пыльная и Борисовка произошли ожесточенные бои.

Reuters сообщало, что по словам высокопоставленного украинского военного источника, российская армия совершила прорыв на один километр в районе Волчанска. Также, Институт изучения войны отмечает движение русских войск в сторону Волчанская, однако отсутствие полной информации не позволяет точно оценить ситуацию на поле боя в этой местности.

Карта наступления окупантов в Харьковской области. Фото: ISW
Карта наступления окупантов в Харьковской области. Фото: ISW

Вероятно, российские военные используют свои позиции на севере Харьковской области для активизации наступательных действий, которые могут оттолкнуть украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в направлении Харькова. Однако ISW подчеркнуло, что в нынешние ограниченные действия российской армии не свидетельствуют о планах большого наступления, направленной на окружение и захват Харькова.

Напомним, аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов.

Ранее в ISW заявили, что РФ планирует возмещать потери военной техники запасами СССР.

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