В ISW рассказали подробности разгрома российского подразделения на одном из островов Днепра

Украинские воины в надувной лодке. Фото: Генштаб

Подразделение оккупантов понесло значительные потери во время боев за один из островов Днепра. Это событие вызывало возмущение среди российских офицеров и в информационном пространстве РФ.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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"Российские милблогеры распространили жалобу якобы военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады (49-й общевойсковой армии Южного военного округа), которые утверждали, что на острове на херсонском направлении под обстрелом украинской артиллерии захватчики несут большие потери, а командиры игнорируют просьбы солдат об артиллерийской поддержке", — говорится в отчете Института.

Аналитики сообщили, что личный состав подразделения оккупантов якобы утверждал, что командир роты пытался эвакуировать своих людей с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, еще и отстранили упомянутого офицера от выполнения обязанностей.

Российские милблогеры начали критиковать российское военное командование за неспособность решить системные проблемы среди российских сил на линии фронта Херсонщины, включая отсутствие снабжения и фронтальные атаки на украинские позиции на Восточном берегу под сильным артиллерийским огнем и без поддержки.

В Институте сообщили, что военные блогеры резко критиковали российское командование за несостоятельность взять на себя ответственность и за то, что они не разрешили эти проблемы. С аналогичной критикой столкнулась полная неспособность российского командования устранить присутствие сил ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста.

Напомним, россияне заявили, что у 27 Севастопольской бригады произошла "беда". Они говорят, что их окружил грузинский легион, который впоследствии устроил расстрел.

Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских окупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.