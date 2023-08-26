Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ISW розповіли подробиці розгрому російського підрозділу на одному з островів Дніпра arrow

В ISW розповіли подробиці розгрому російського підрозділу на одному з островів Дніпра

26 серпня 2023 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW розповіли подробиці розгрому російського підрозділу на одному з островів Дніпра
Українські воїни у надувному човні. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Підрозділ окупантів зазнав значних втрат під час боїв за один з островів Дніпра. Ця подія викликада обурення серед російських офіцерів та в інформаційному просторі РФ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Росіяни зазнають важких втрат

"Російські мілблогери розповсюдили скаргу нібито військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу), які стверджували, що на острові на херсонському напрямку під обстрілом української артилерії загарбники зазнають значних втрат, а командири ігнорують прохання особового складу про артилерійську підтримку", — говориться у звіті Інституту.  

Аналітики повідомили, що особовий склад підрозділу окупантів ніби стверджував, що командир роти намагався евакуювати свіх людей з острова, але старші командири зупинили евакуацію, ще й усунули згаданого офіцера від виконання обов'язків. 

Російські мілблогери почали критикувати російське військове командування за нездатність вирішити системні проблеми серед російських сил на лінії фронту Херсонщини, включно з відсутністю постачання та фронтальними атаками на українські позиції на Східному березі під сильним артилерійським вогнем і без підтримки.

В Інституті повідомили, що військові блогери різко критикували російське командування за неспроможність взяти на себе відповідальність і за те, що вони не вирішили ці проблеми. З аналогічною критикою зіштовхнулася повна нездатність російського командування усунути присутність сил ЗСУ на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, що росіяни заявили, що у 27 Севастопольської бригади сталася "біда". Вони кажуть, що їх оточив грузинський легіон, який згодом влаштував розстріл.

Також ми писали, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз