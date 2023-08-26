В ISW розповіли подробиці розгрому російського підрозділу на одному з островів Дніпра

Українські воїни у надувному човні. Фото: Генштаб

Підрозділ окупантів зазнав значних втрат під час боїв за один з островів Дніпра. Ця подія викликада обурення серед російських офіцерів та в інформаційному просторі РФ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російські мілблогери розповсюдили скаргу нібито військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу), які стверджували, що на острові на херсонському напрямку під обстрілом української артилерії загарбники зазнають значних втрат, а командири ігнорують прохання особового складу про артилерійську підтримку", — говориться у звіті Інституту.

Аналітики повідомили, що особовий склад підрозділу окупантів ніби стверджував, що командир роти намагався евакуювати свіх людей з острова, але старші командири зупинили евакуацію, ще й усунули згаданого офіцера від виконання обов'язків.

Російські мілблогери почали критикувати російське військове командування за нездатність вирішити системні проблеми серед російських сил на лінії фронту Херсонщини, включно з відсутністю постачання та фронтальними атаками на українські позиції на Східному березі під сильним артилерійським вогнем і без підтримки.

В Інституті повідомили, що військові блогери різко критикували російське командування за неспроможність взяти на себе відповідальність і за те, що вони не вирішили ці проблеми. З аналогічною критикою зіштовхнулася повна нездатність російського командування усунути присутність сил ЗСУ на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, що росіяни заявили, що у 27 Севастопольської бригади сталася "біда". Вони кажуть, що їх оточив грузинський легіон, який згодом влаштував розстріл.

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