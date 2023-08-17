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В ISW розповіли про успіх контрнаступу ЗСУ в районі Роботиного

17 серпня 2023 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ISW розповіли про успіх контрнаступу ЗСУ в районі Роботиного
Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW розповіли, що геолокаційні дані, опубліковані 16 серпня, показують, що українські військові просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. В Інституті зазначили, що українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів у прилеглих районах, зважаючи на те, що протягом кількох тижнів вели активні дії в лісистій місцевості на північний схід від цього населеного пункту.

Звільнення Урожайного

У звіті ISW зазначається, що українські чиновники розповіли про звільнення Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізько-Донецької області, а 35-та  бригада морської піхоти України опублікувала кадри, на яких їх особовий склад підіймає український прапор у центрі населеного пункту.

"Українські звіти про звільнення Урожайного узгоджуються з попередніми заявами українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів у цьому районі та нещодавніми повідомленнями російських військ про те, що російські підрозділи в цьому районі відходять", — наголосили аналітики.

Вони додали, що російські заяви про українські напади далі на південь і схід від меж населеного пункту додатково вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину селища.

Нагадаємо, триває 540-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. ЗСУ продовжують бити ворога. Українські військові зараз активно просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також ми писали, що командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82 десантно-штурмову бригаду, укомплектовану західною військовою технікою та зброєю. Це останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні.

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