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В ISW заявили, что запрет Украины бить по целям на территории РФ серьезно влияет на защиту

18 мая 2024 07:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина теряет способность защищаться из-за невозможности бить по территории РФ
Украинская техника. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для ударов на территории России. В то же время, это серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций в Харьковской области.

Об этом сообщает ISW.

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Аналитики Института считают, что ограничение стран Запада по возможностям Украины наносить удары по военным объектам на территории России создали в приграничных районах РФ "укрытие".

Таким образом, россияне оттуда могут наносить авиацией планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Также силы и техника РФ могут спокойно собираться перед вступлением в бой.

В Белом доме в очередной раз отметили нежелание разрешить Украине использовать предоставленное оружие для ударов по военным целям в России. В частности, администрация Байдена считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Россия пытается расширить войну и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.

Харьковская область
ISW
война в Украине
атака
фронт
наступление

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