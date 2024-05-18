Украина теряет способность защищаться из-за невозможности бить по территории РФ

Украинская техника. Фото: Генштаб

Западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для ударов на территории России. В то же время, это серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций в Харьковской области.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Запрет использовать западное оружие по России

Аналитики Института считают, что ограничение стран Запада по возможностям Украины наносить удары по военным объектам на территории России создали в приграничных районах РФ "укрытие".

Таким образом, россияне оттуда могут наносить авиацией планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Также силы и техника РФ могут спокойно собираться перед вступлением в бой.

В Белом доме в очередной раз отметили нежелание разрешить Украине использовать предоставленное оружие для ударов по военным целям в России. В частности, администрация Байдена считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Россия пытается расширить войну и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.