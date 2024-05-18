Украина теряет способность защищаться из-за невозможности бить по территории РФ

В ISW заявили, что запрет Украины бить по целям на территории РФ серьезно влияет на защиту
Западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для ударов на территории России. В то же время, это серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций в Харьковской области.
Об этом сообщает ISW.
Запрет использовать западное оружие по России
Аналитики Института считают, что ограничение стран Запада по возможностям Украины наносить удары по военным объектам на территории России создали в приграничных районах РФ "укрытие".
Таким образом, россияне оттуда могут наносить авиацией планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Также силы и техника РФ могут спокойно собираться перед вступлением в бой.
В Белом доме в очередной раз отметили нежелание разрешить Украине использовать предоставленное оружие для ударов по военным целям в России. В частности, администрация Байдена считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.
Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Россия пытается расширить войну и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.
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