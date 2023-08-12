В Керчи раздаются повторные взрывы 12 августа

В Керчи раздаются повторные взрывы
В Керчи, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздаются повторные взрывы . Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.
Об этом сообщают РосСМИ.
Взрывы в Керчи
На кадрах, обнародованных в сети, можно увидеть, как в районе Крымского моста поднялась стена густого дыма.
Сообщается, что движение транспорта снова перекрыли через полчаса после восстановления.
Реакция местных
По словам местных жителей, было слышно 4-5 взрывов. Они произошли в районе Крымского моста. Говорят, что с переправой вроде бы все в порядке.
Реакция оккупационных властей
Как сообщает гауляйтер Аксенов, в районе Керченского пролива российская ПВО сбила ракету.
Напомним, накануне 12 августа на Крымском мосту уже раздавались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.
По словам гауляйтера Аксенова, в районе Крымского моста были сбиты две ракеты. Сама же переправа вроде бы не пострадала.
Также 12 августа во временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.