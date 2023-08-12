В Керчи раздаются повторные взрывы 12 августа

Повторные взрывы в Керчи. Фото: росСМИ

В Керчи, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздаются повторные взрывы . Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.

Об этом сообщают РосСМИ.

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На кадрах, обнародованных в сети, можно увидеть, как в районе Крымского моста поднялась стена густого дыма.

Сообщается, что движение транспорта снова перекрыли через полчаса после восстановления.

Результаты взрыва в Керчи. Фото: росСМИ

Результаты взрыва в Керчи. Фото: росСМИ

Реакция местных

По словам местных жителей, было слышно 4-5 взрывов. Они произошли в районе Крымского моста. Говорят, что с переправой вроде бы все в порядке.

Реакция местных обитателей. Фото: скриншот

Реакция оккупационных властей

Как сообщает гауляйтер Аксенов, в районе Керченского пролива российская ПВО сбила ракету.

Реакция Аксенова. Фото: скриншот

Напомним, накануне 12 августа на Крымском мосту уже раздавались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.

По словам гауляйтера Аксенова, в районе Крымского моста были сбиты две ракеты. Сама же переправа вроде бы не пострадала.

Также 12 августа во временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.