В Херсоне раздавались взрывы — погиб водитель такси

Следствия удара россиян по Херсону. Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате произошло попадание по автомобилю службы такси. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, 28 марта.

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"К сожалению, от полученных ранений на месте погиб водитель автомобиля. Мои соболезнования родным и близким…", — сообщил Прокудин.

Он также добавил, что двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, получили ранения. Их доставили в больницу, где пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Уничтоженный обломками снарядов автомобиль. Фото: Херсонская ОВА

Погибший таксист в автомобиле. Фото: Херсонская ОВА

Поврежденный автомобиль. Фото: Херсонская ОВА

Ранее мы сообщали, что в селе Михайловка, принадлежащем Бериславскому району Херсонской области, произошел обстрел. В результате попадания в жилой дом умерла женщина.

Также 27 марта утром в Херсоне были слышны взрывы. Один из них повредил офисное здание в центре города, а также взрывная волна повредила окна в соседнем доме.

Напомним, что 26 марта в Харькове раздались взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В Харькове пострадало нежилое здание, а в многоэтажке вылетели стекла.