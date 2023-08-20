В Крыму оккупанты усиливают репрессии против мирного населения: задержаны более 100 человек

Российский оккупант в Крыму. Фото: Укринформ

Во временно оккупированном Крыму россияне усиливают репрессивные мероприятия. Они направлены против нелояльного к оккупантам населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

С начала года в Крыму задержаны десятки человек

Отмечается, что россияне увеличивают количество полицейских, чьей задачей является поиск украинского подполья. Кроме того, они отслеживают любые проявления критики российского диктатора Владимира Путина. С начала года они задержали более 100 жителей из-за подозрений в "нелояльности".

"За полтора года полномасштабного вторжения россияне не смогли выполнить ни одного из заявленных пунктов своей агрессии. Даже вышло наоборот: ВСУ стали сильнее, а россияне вынуждены наращивать темпы мобилизации, чтобы удержать захваченные земли, пока кремлевские пропагандисты рассказывают о "плановости маневров" и "жесты доброй воли", — говорится в сообщении ЦНС.

Чтобы остановить рост критических настроений на полуострове, местные гауляйтеры увеличивают поощрение коллаборантов, чтобы те писали доносы на соседей.

Ранее мы рассказывали, что россияне сообщили о серии взрывов во временно оккупированном Крыму. По словам местных, была проведена атака по враждебным объектам вблизи Симферополя.

Напомним, вечером 18 августа в Евпатории во временно оккупированном Крыму прозвучали выстрелы. Над местом взвился густой серый дым.