В Криму окупанти посилюють репресії проти мирного населення: затримано понад 100 людей
В тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють репресивні заходи. Вони направлені проти нелояльного до окупантів населення.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З початку року в Криму затримано десятки людей
Зазначається, що росіяни збільшують кількість "поліціаїв", чиєю задачею є пошук українського підпілля. Крім цього, вони відслідковують будь-які прояви критики російського диктатора Володимира Путіна. З початку року вони затримали понад 100 мешканців через підозри у "нелояльності".
"За півтора роки повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про "плановість маневрів" й "жести доброї волі", — йдеться в повідомленні ЦНС.
Відтак, щоб зупинити зростання критичних настроїв на півострові, місцеві гауляйтери збільшують заохочення колаборантів, щоб ті писали доноси на сусідів.
Раніше ми розповідали, що росіяни повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих, була проведена атака по ворожих об'єктах поблизу Сімферополя.
Нагадаємо, увечері 18 серпня у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали постріли. Над місцем здійнявся густий сірий дим.