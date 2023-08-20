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В Криму окупанти посилюють репресії проти мирного населення: затримано понад 100 людей

20 серпня 2023 06:14
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Павло Зінченко
редактор
В Криму окупанти посилюють репресії проти мирного населення: затримано понад 100 людей
Російський окупант у Криму. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють репресивні заходи. Вони  направлені проти нелояльного до окупантів населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що росіяни збільшують кількість "поліціаїв", чиєю задачею є пошук українського підпілля. Крім цього, вони відслідковують будь-які прояви критики російського диктатора Володимира Путіна. З початку року вони затримали понад 100 мешканців через підозри у "нелояльності".

"За півтора роки повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про "плановість маневрів" й "жести доброї волі", — йдеться в повідомленні ЦНС.

Відтак, щоб зупинити зростання критичних настроїв на півострові, місцеві гауляйтери збільшують заохочення колаборантів, щоб ті писали доноси на сусідів.

Раніше ми розповідали, що росіяни повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих, була проведена атака по ворожих об'єктах поблизу Сімферополя. 

Нагадаємо, увечері 18 серпня у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали постріли. Над місцем здійнявся густий сірий дим. 

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