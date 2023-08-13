В больнице скончался спасатель, раненный в Покровске: что известно о погибшем

Начальник спасательного отряда ГСЧС Виталий Конц. Фото: ГСЧС

Этой ночью скончался начальник 9 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц. Он получил ранение при ликвидации последствий обстрела города Покровск.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

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"В тот роковой вечер 7 августа Виталий Владимирович, бок о бок с личным составом Покровского гарнизона, спасал мирных жителей, пострадавших в результате вражеского обстрела. Во время повторного обстрела Виталий Кинц получил тяжелые ранения. Он был госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он умер" , — говорится в сообщении ГСЧС.

Что известно о погибшем спасателе

Виталий Кинц возглавлял 9-й Государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области с октября 2018 года.

До этого руководил спасательными отрядами в Доброполье и Краматорске. В рядах ГСЧС служил с 1996 года. Имел многочисленные государственные награды, а коллеги всегда отмечали его общительный характер и веселый нрав.

"Семья спасателей навсегда запомнит Виталия Владимировича как светлого человека, смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни и вложил в нее свою душу", — говорится в сообщении ГСЧС.

ГСЧС Донецкой области сообщило о смерти сотрудника. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели.

Напоминаем, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.