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В лікарні помер рятувальник, поранений у Покровську: що відомо про загиблого

13 серпня 2023 14:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В лікарні помер рятувальник, поранений у Покровську: що відомо про загиблого
Начальник рятувального загону ДСНС Віталій Кінц. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі помер начальник 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц. Він отримав поранення під час ліквідації наслідків обстрілу міста Покровськ.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

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"В той роковий вечір 7 серпня Віталій Володимирович, пліч-о-пліч з особовим складом Покровського гарнізону, рятував мирних мешканців, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Його було госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер", — говориться у повідомлені ДСНС.

Що відомо про загиблого рятувальника

Віталій Кінц очолював 9-й Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Донецькій області з жовтня 2018 року.

До цього керував рятувальними загонами у Добропіллі та Краматорську. У лавах ДСНС служив з 1996 року. Мав численні державні нагороди, а колеги завжди відзначали його товариський характер та веселу вдачу.

"Сім'я рятувальників назавжди запам'ятає Віталія Володимировича як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу", — говориться в повідомленні ДСНС.

ДСНС Донецької області повідомило про смерть співробітника. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники.

Нагадуємо, український режисер Мстислав Чернов розповів, що через повторний обстріл Покровська вчора, 7 серпня, травмовано поліцейського, який допомагав рятувати людей у Маріуполі. Наразі нічого не відомо про його стан.

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