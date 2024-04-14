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В Луганской ОВА рассказали, на каких направлениях россияне приостановили наступление

14 апреля 2024 14:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Луганской ОВА рассказали, на каких направлениях россияне приостановили наступление
Российские военные. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики приняли оперативную паузу в двух направлениях. Впрочем, они не перестают обстреливать мирные села, терроризируя их жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в воскресенье, 14 апреля.

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"И на Лиманском, и на Купянском направлениях враг взял оперативную паузу. Все его атаки были сосредоточены на Белогоровке, где наши защитники мужественно держат оборону, не дают захватчикам продвинуться вперед", — отметил Лысогор.

Он добавил, что россияне продолжают бить по селам, где еще живут гражданские. Макеевка и Невское очутились под ударами артиллерии и минометов. Также враг активно применяет БпЛА.

Паспорта РФ на оккупированных территориях

Лысогор также рассказал, что согласно законодательству государства-агрессора, с 1 июля 2024 года человека без российского паспорта на территории так называемого "ЛНР" могут признать иностранным гражданином и его ожидает депортация.

"Сейчас россияне нашли метод, как депортировать тех, у кого паспорт РФ уже есть. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении", — рассказал глава ОВА.

Лысогор пояснил, что в случае принятия населения на оккупированной территории будут лишать гражданства России за нарушение присяги.

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики привлекли самые боеспособные подразделения для атак на Часов Яр. Это приведет к постепенному росту потерь врага, пока у украинских защитников необходимая техника.

Россияне увеличивают интенсивность наступательных действий по всей линии фронта в Украине. Одновременно они пытаются снизить возможные потери личного состава и техники.

война
Украина
Луганская область
паспорта
оккупанты

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