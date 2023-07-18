В "Магуре" уже забыли о скандале с Маркусом

Украинский военный Валерий Маркус. Фото: Instagram Маркуса

47-я бригада, в которой недавно произошел скандал, связанный с рапортом главного сержанта Валерия Маркуса, уже пережила этот эпизод и продолжает сражаться, сосредоточившись на прорыве российской обороны. Россияне на южном фронте серьезно обустроили свои укрепления, готовясь к контрнаступлению Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила пресс-офицер 47-й бригады "Магура" Анастасия Блыщик.

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О конфликте уже забыли

По словам Анастасии Блыщик, 47-я бригада находится на одном из самых горячих участков фронта, поэтому все сосредоточены на войне, на том, чтобы прорвать оборону врага.

"А о том конфликте, который вы упомянули, все уже забыли", — заверила Блыщик.

Ситуация на фронте

Пресофицер бригады "Магура" отметила в комментарии Новини.LIVE, что ситуация на том участке фронта, где воюет 47-я бригада, непростая.

Российские оккупанты хорошо подготовились к обороне своих позиций.

"Представьте, что они обустроили перекрытия на блиндажах бетонными плитами", — рассказала Анастасия Блыщик о том, как оккупационные войска готовились к контрнаступлению ВСУ.

Напомним, что 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.

По словам Маркуса, ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.

Он назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом". Маркус сказал, что этот человек унижает его честь и достоинство, будучи в одном коллективе.

Впоследствии командир бригады Магура отреагировал на демарш сержанта Маркуса. Подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас — освобождать оккупированные территории.

13 июля в бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, защищающий Украину с 2014 года.