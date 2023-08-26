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В Мариуполе школьники получили от оккупантов полный комплект пропаганды

26 августа 2023 13:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Мариуполе школьники получили от оккупантов полный комплект пропаганды
Школьники Мариуполя с шариками в цветах флага РФ. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики "подарили" школьникам до 1 сентября русские пропагандистские книги и комиксы. А также немножко тетрадей, что замаскировать эту акцию во вручение канцелярских товаров.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Такие "подарки" получили первоклассники в Мариуполе. Вместе с канцелярией.
Пропаганда и зомбирование не останавливаются", — отметил Андрющенко.

Российская пропаганда в школах Мариуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенко
Российская пропаганда в школах Мариуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенко
Российская пропаганда в школах Мариуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенко

Советник мэра Мариуполя при этом обратил внимание на комиксы, которыми оккупанты будут зомбировать украинских детей.

"Но, обратите внимание на комиксы. Несмотря на все, сволочь оказывается очень гибкой для вбивания в мозги детей оккупационных нарративов. А что у нас? Вопрос риторический...", — подчеркнул Андрющенко.

Российская пропаганда в школах Мариуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенко
Российская пропаганда в школах Мариуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенко

Ранее мы рассказывали, что в оккупированном Мариуполе захватчики готовятся к учебному году. В частности, школьникам предлагают военные тетради с символикой РФ.

Также мы писали, что оккупационная администрация Мариуполя разработала план развития города. Он подразумевает увеличение его населения примерно до 300 тысяч за счет российских мигрантов.

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