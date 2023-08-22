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В Мариуполе учащимся продают тетради со схемой автоматов и символикой РФ

22 августа 2023 14:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Мариуполе учащимся продают тетради со схемой автоматов и символикой РФ
Школа в Мариуполе. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты "готовятся к учебному году". В частности, школьникам предлагают военные тетради с символикой РФ.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Известно, что соответствующие тетради уже появились в продаже.

На титульной стороне можно разглядеть символику русской захватнической армии. На оборотной стороне изображена подробная схема разборки автомата.

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Тетради, которые продают оккупанты в Мариуполе. Фото: Андрющенко Time\Telegram

"Школьные тетради в продаже. Ну, учитывая все, вполне логично. Стокгольмский синдром сам по себе не возникнет. Будничность оккупации", — прокомментировал Андрющенко.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила 18 педагогов-коллаборантов, которые совместно с российскими оккупантами русифицируют учебные заведения в Донецкой области. Среди них — директор школы, которая уничтожила все учебники по украинской литературе, а также директор местного колледжа, который организовывал сборы средств на поддержку армии РФ.

Также мы писали, что оккупационная администрация Мариуполя разработала план развития города. Он подразумевает увеличение его населения примерно до 300 тысяч за счет российских мигрантов.

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