В сети показали, как зенитчики 47 бригады "минусуют" вражеские вертолеты

Украинские зенитчики во время боевого задания. Фото: Скриншот

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

В сети появилось видео одного из победных будней украинских зенитчиков.

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Зенитчики уничтожают врага

"Одни — в постоянной готовности, другие – тренируются. И этот процесс непрерывный. Расслабишься — вражеская авиация будет над нами", — рассказывают воины.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады подчеркивают, что им удалось заставить российские вертолеты действовать не столь самоуверенно.

"Пока 47 ОМБр не приехало на Мелитопольское направление, кафиры летали здесь уверенно и нагло. Но после того, как уничтожили один вражеский Су-25, и восемь вертолетов Ка-52, их уверенность превратилась в страх", — говорят бойцы 47 бригады.

Общая сумма потерь окупантов оценивается в $139 млн.

Как мы сообщали ранее, львовские десантники показали, как оставили врага без БТР-3.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины показали, как происходили атаки на российские аэродромы. Благодаря профессиональной работе удается уничтожать авиацию врага.