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ГУР опублікувало відео з атаками України на російські аеродроми

4 вересня 2023 10:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ГУР опублікувало відео з атаками України на російські аеродроми
Атака України на російський аеродром. Фото: скриншот з відел
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Головному управління розвідки України показали, як відбувались атаки на російські аеродроми. Завдяки професійній роботі вдається знищувати авіацію ворога.

Відео опублікувало ГУР.

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Під час спецоперації ГУР у грудні минулого року було атаковано авіабази Дягілево та Енгельс за 500 км від українського кордону. Внаслідок цього пошкодження отримали ворожі Ту-95 та Ту-22.

У серпні цього року відстань ураження російської техніки на території противника збільшилася щонайменше до 650 км.

Зокрема, на Нижегородській авіабазі "Сольці" було уражено стратегічний бомбардувальник російських окупантів Ту-22М3. Атаки дронами досягають навіть Москви.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено або пошкоджено щонайменше 24 літаки в РФ, тимчасово окупованому Криму та Білорусі.

Також ми писали, що у мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові після атаки безпілотників у вівторок, 29 серпня.

Додамо, Росія виготовляє менше ніж 10 літаків Іл-76 на рік, тому втрати на аеродромі у Пскові для них дуже суттєві. Відсутність такої кількості літаків свідчить про те, що більше батальйону персоналу РФ не зможе перекинути в той чи інший регіон.

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