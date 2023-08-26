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В сети показали ювелирную работу снайперов 3-й отдельной штурмовой бригады

26 августа 2023 14:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В сети показали ювелирную работу снайперов 3-й отдельной штурмовой бригады
Оккупант в прицеле украинского снайпера. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские снайперы эффективно уничтожают оккупантов всюду, где ведутся бои. И хотя действуют они скрыто, иногда появляется возможность увидеть, как они выполняют свой нелегкий труд.

Видео с работой украинских снайперов обнародовал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

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"Снайперские выезды как отдельный вид искусства. Военного. На видео - поражение россиян с расстояния от 160 до 1200 метров в районе Бахмута. Результаты точной работы отдельного взвода снайперов "GAR" Третьей штурмовой бригады", — прокомментировал видео Белецкий.

Внимание! Видео содержит контент 18+! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой!

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.

Также мы писали, что вблизи Бахмута бойцы 225 батальона подвели вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.

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