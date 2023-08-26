В мережі показали ювелірну роботу снайперів 3-ої окремої штурмової бригади

Окупант у прицілі українського снайпера. Фото: Скриншот

Українські снайпери ефективно знищують окупантів усюди, де точаться бої. І хочадіють вони приховано, інколи з'являється можливість побачити, як вони виконують свою нелегку працю.

Відео з роботою українських снайперів оприлюднив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

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"Снайперські виїзди як окремий вид мистецтва. Військового. На відео — ураження росіян з відстані від 160 до 1200 метрів в районі Бахмута. Результати влучної роботи окремого взводу снайперів "GAR" Третьої штурмової бригади", — прокоментував відео Білецький.

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Раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

Також ми писали, що поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.