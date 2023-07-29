В сети показали видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре
В Днепре во время атаки РФ видеорегистраторы зафиксировали момент попадания российской ракеты в гражданскую инфраструктуру. Случилось это вчера, 28 июля.
Видео появилось в местных телеграмм-каналах.
На нем можно увидеть, как ракета попадает в здание, в результате чего образовался столб густого дыма.
Что известно о ракетной атаке по Днепру
Вчера, 28 июля, россияне цинично ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре.
Из-за обстрелов пострадали девять человек, среди них два ребенка. К счастью, все получили нетяжелые ранения.
Также известно, что бойцы ГСЧС ночью на 29 июля завершили поисково-спасательные работы в многоэтажке Днепра.
Последствия обстрела
"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие — двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей. После третьей ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Напомним, Зеленский отреагировал на атаку по Днепру и подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.