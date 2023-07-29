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В сети показали видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

29 июля 2023 10:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети показали видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре
Последствия обстрелов жилого комплекса в Днепре. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепре во время атаки РФ видеорегистраторы зафиксировали момент попадания российской ракеты в гражданскую инфраструктуру. Случилось это вчера, 28 июля.

Видео появилось в местных телеграмм-каналах.

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На нем можно увидеть, как ракета попадает в здание, в результате чего образовался столб густого дыма.

Что известно о ракетной атаке по Днепру

Вчера, 28 июля, россияне цинично ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре.

Из-за обстрелов пострадали девять человек, среди них два ребенка. К счастью, все получили нетяжелые ранения.

Также известно, что бойцы ГСЧС ночью на 29 июля завершили поисково-спасательные работы в многоэтажке Днепра.

Последствия обстрела

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие — двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей. После третьей ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

Напомним, Зеленский отреагировал на атаку по Днепру и подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.

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