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В сети появилось фото "Оленегорского горняка" после атаки надводным дроном

11 августа 2023 14:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети появилось фото "Оленегорского горняка" после атаки надводным дроном
"Оленегорский горняк" после украинской атаки аквадроном. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В сети показали, как выглядит российский десантный большой корабель "Оленегорский горняк" после повреждения аквадроном. Судно РФ значительно пострадало от атаки.

Об этом пишут российские СМИ.

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Последствия поражения

На фото видна огромная обгорелая вмятина, которая в три раза превышает рост человека. Пробоины можно заметить в самой глубокой части вмятины.

"Оленегорский горняк". Появилось изображение пробоины в большом десантном корабле – фото
Поврежденный русский корабль. Фото: росСМИ

Атака на порт России

4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков.

В результате атаки дронов на Новороссийский порт в ночь на 4 августа повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".

Напомним, ранее спутниковые снимки подтвердили, что пораженный корабль "Оленегорский горняк" дотащили до порта в Новороссийске. Он был поврежден морским дроном.

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