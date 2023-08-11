В сети появилось фото "Оленегорского горняка" после атаки надводным дроном
В сети показали, как выглядит российский десантный большой корабель "Оленегорский горняк" после повреждения аквадроном. Судно РФ значительно пострадало от атаки.
Об этом пишут российские СМИ.
Последствия поражения
На фото видна огромная обгорелая вмятина, которая в три раза превышает рост человека. Пробоины можно заметить в самой глубокой части вмятины.
Атака на порт России
4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков.
В результате атаки дронов на Новороссийский порт в ночь на 4 августа повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".
Напомним, ранее спутниковые снимки подтвердили, что пораженный корабль "Оленегорский горняк" дотащили до порта в Новороссийске. Он был поврежден морским дроном.