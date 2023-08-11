Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В мережі з'явилося фото "Оленегорського горняка" після атаки надводним дроном arrow

В мережі з'явилося фото "Оленегорського горняка" після атаки надводним дроном

11 серпня 2023 14:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В мережі з'явилося фото "Оленегорського горняка" після атаки надводним дроном
"Оленегорський горняк" після української атаки аквадроном. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У мережі показали, як виглядає російський великий десантний корабль "Оленегорський горняк" після пошкодження аквадроном. Судно РФ значно постраждало від атаки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Наслідки ураження

На світлині видно величезну обгорілу вм'ятину, яка в три рази перевищує зріст людини. Пробоїни можна помітити у найглибшій частині вм'ятини.

"Оленегорський горняк". З'явилося зображення пробоїни у великому десантному кораблі – фото
Пошкоджений російський корабель. Фото: росЗМІ

Атака на російський порт

4 серпня в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків. 

В результаті атаки дронів на Новоросійський порт у ніч на 4 серпня пошкодили десантний корабель "Оленегорський гірник".

Нагадаємо, раніше супутникові знімки підтвердили, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз