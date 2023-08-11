В мережі з'явилося фото "Оленегорського горняка" після атаки надводним дроном

"Оленегорський горняк" після української атаки аквадроном. Фото: росЗМІ

У мережі показали, як виглядає російський великий десантний корабль "Оленегорський горняк" після пошкодження аквадроном. Судно РФ значно постраждало від атаки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Наслідки ураження

На світлині видно величезну обгорілу вм'ятину, яка в три рази перевищує зріст людини. Пробоїни можна помітити у найглибшій частині вм'ятини.

Пошкоджений російський корабель. Фото: росЗМІ

Атака на російський порт

4 серпня в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.

В результаті атаки дронів на Новоросійський порт у ніч на 4 серпня пошкодили десантний корабель "Оленегорський гірник".

Нагадаємо, раніше супутникові знімки підтвердили, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.