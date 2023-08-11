В мережі з'явилося фото "Оленегорського горняка" після атаки надводним дроном
У мережі показали, як виглядає російський великий десантний корабль "Оленегорський горняк" після пошкодження аквадроном. Судно РФ значно постраждало від атаки.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Наслідки ураження
На світлині видно величезну обгорілу вм'ятину, яка в три рази перевищує зріст людини. Пробоїни можна помітити у найглибшій частині вм'ятини.
Атака на російський порт
4 серпня в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.
В результаті атаки дронів на Новоросійський порт у ніч на 4 серпня пошкодили десантний корабель "Оленегорський гірник".
Нагадаємо, раніше супутникові знімки підтвердили, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.