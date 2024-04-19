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В сети появилось видео первых минут после удара по дому в Днепре

19 апреля 2024 08:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В сети появилось видео первых минут после удара по дому в Днепре
Поврежденный дом. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. Зафиксировано попадание в жилую пятиэтажку.

Кадры первых минут после удара были обнародовали в Telegram-каналах.

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Известно, что захватчики ударили по самому центру города.

На видео видно сильно поврежденный пылающий дом. Последние этажи буквально "снесло" ракетой.

Сейчас известно о двух погибших и 15 пострадавших горожанах, под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

Также мы писали, что в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом под завалами которого могут быть люди.

Днепр
обстрелы
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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