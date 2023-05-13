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В Николаеве повреждены восемь многоэтажек: видео разрушения

13 мая 2023 13:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Николаеве повреждены восемь многоэтажек: видео разрушения
Ликвидация последствий вражеской атаки по Николаеву. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночных обстрелов стихийно возникло повреждение восьми многоэтажных построек. Впрочем, один из домов пострадал больше других.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Больше всего пострадал один 5-этажный дом. В нем выбиты все окна, повреждены двери, балконы и крыша. У остальных домов — выбиты окна. С самого утра на месте работают наши коммунальщики. Они расчищают территорию от обломков, обрезают поврежденные деревья, зашивают окна ОСБ-плитами", — говорится в сообщении.

Кроме того, было повреждено и здание хлебозавода. Как отметила руководитель хлебозавода Алена Ракова, на предприятии, которое пострадало в результате ночных обстрелов, уже возобновили электроснабжение, а также работают специалисты газовой службы.

Напомним, что в ночь на 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики били по гражданским объектам. От попаданий возникли пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы.

Также российские войска продолжают обстреливать города и гражданское население Украины. За прошедшие сутки, 12 мая, враг обстрелял Херсонщину 15 раз.

Тем временем кафиры вернули на боевое дежурство в Черное море ракетоносители. Кроме того, фиксируется активность вражеской авиации.

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