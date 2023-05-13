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Влучання по будинках та хлібзаводу: подробиці обстрілу Миколаєва

13 травня 2023 11:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Влучання по будинках та хлібзаводу: подробиці обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час нічного обстрілу України, ворог завдав удару й по Миколаївщині. Постраждали дві багатоповерхівки та будівля хлібзаводу. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"В нашій зоні відповідальності фіксувався проліт "Шахеду", один з яких був збитий над Миколаївщиною силою ППО. Те що стосується влучання по Миколаєву, скоріш за все це була наземна атака. Це говорить про те, що ворог намагається розсердити зусилля ППО та вишукує тактику максимального ураження", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як додала речниця ОК "Південь", окупанти били по мирних об'єктах. Серед постраждалих троє цивільних людей, одного з них госпіталізували. 

Ліквідація наслідків ворожої атаки по Миколаєву. Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків ворожої атаки по Миколаєву. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 13 травня Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільних об'єктах. Від влучань виникли пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи.

Також російські війська продовжують обстрілювати міста та цивільне населення України. За минулу добу, 12 травня, ворог обстріляв Херсонщину 15 разів.

Тим часом окупанти повернули на бойове чергування в Чорне море ракетоносії. Крім того, наразі фіксується активність ворожої авіації. 

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