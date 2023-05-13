В Миколаєві пошкоджено вісім багатоповерхівок: відео руйнування

Ліквідація наслідків ворожої атаки по Миколаєву. Фото: ДСНС

У результаті нічних обстрілів стихійно виникло пошкодження восьми багатоповерхових будівель. Втім, один з будинків постраждав більше інших.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

"Найбільше постраждав один п'ятиповерховий будинок. В ньому вибиті всі вікна, пошкоджені двері, балкони та дах. У решти будинків — вибиті вікна. Із самого ранку на місці працюють наші комунальники. Вони розчищають територію від уламків, обрізають пошкоджені дерева, зашивають вікна ОСБ-плитами", — йдеться в повідомленні.

Крім того, була пошкоджена й будівля хлібозаводу. Як зазначила керівниця хлібозаводу Альона Ракова, на підприємстві, яке постраждало унаслідок нічного обстрілу, вже відновили електропостачання, а також працюють фахівці газової служби.

Нагадаємо, що вночі 13 травня Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільних об'єктах. Від влучань виникли пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи.

Також російські війська продовжують обстрілювати міста та цивільне населення України. За минулу добу, 12 травня, ворог обстріляв Херсонщину 15 разів.

Тим часом окупанти повернули на бойове чергування в Чорне море ракетоносії. Крім того, наразі фіксується активність ворожої авіації.